В США три штата подали в суд на минобороны

Власти Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии подали в суд иск против Пентагона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Такое решение было принято в связи с тем, что ведомство не передавало в ФБР полную информацию о военных, которым запрещено покупать оружие из-за судимости. Также Пентагон не сообщил о "значительном числе людей", которым запрещено иметь оружие.

"На протяжении десятилетий министерство обороны уклонялось от своего юридического обязательства предоставлять информацию ФБР, которое может запретить опасным лицам приобретать оружие", – сказал адвокат корпорации New York City Corporation Захари Картер.

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Согласно текста иска, такая работа Пентагона поспособствовала трагедии, которая произошла в баптистской церкви города Сатерленд-Спрингс в штате Техас 5 ноября. Тогда Девин Келли открыл огонь по людям из автоматической винтовки, в результате чего 26 человек погибли, а еще 20 получили ранения.