Быть первым. Семь вещей, которые помогут вашим детям конкурировать с машинами

Business Insider составил список из семи направлений, которые детям стоит изучать сейчас, чтобы быть нужными на рынке труда в будущем

По мере развития технологий машины и искусственный интеллект ставят под угрозу тысячи рабочих мест. Ситуация усугубляется тем, что пока трудно предсказать, какие именно профессии будут востребованы, некоторых из них ещё даже не существует.

Но, к счастью, есть подсказки относительно того, куда движется процесс, поэтому ваши дети смогут конкурировать с машинами, если сосредоточатся на нескольких областях образования. Business Insider называет семь направлений, которые ребёнку стоит осваивать сейчас, чтобы в будущем построить успешную карьеру.

Программирование

По данным американского Бюро статистики труда, в США до 2024 года количество рабочих мест по разработке программного обеспечения возрастёт на 18,8%, в сфере системного анализа – на 20,9%.

За компьютерами будущее. Даже, если вы не видите вашего ребёнка в сфере IT, ему, по крайней мере, понадобится базовое понимание информатики. Независимо от его будущей карьеры, интерес к компьютерным технологиям позволит идти в ногу со временем. К тому же программирование развивает другие полезные навыки, например, внимание к деталям и структурирование, подталкивает к творчеству. Всё это впоследствии поможет легко освоить другие профессии.

Анализ информации

Миром правит информация. Такие корпорации как Google и Amazon каждый год производят огромное количество данных. Тот, кто умеет качественно обрабатывать такие массивы информации, способен определять тренды, что очень ценят лидеры рынка.

Ожидается, что число рабочих мест в сфере аналитики данных вырастет в последующие семь лет на 30%. Любой, кто способен анализировать большое количество информации и обладает критическим взглядом на то, как люди принимают решения, будет, безусловно, обеспечен рабочим местом, уверяет Business Insider.

Математика

Если ваш ребёнок хочет достичь карьерных высот, ему необходимо научиться мыслить критически и творчески

В информационную эпоху для успеха в карьере критически важна математика. Акулы бизнеса знают, что чем выше поднимаешься по карьерной лестнице, тем чаще обращаешься к ней для управления финансами, анализа данных и учёта.

Математика учит детей не только уравнениям и функциям, но и вырабатывает у них логическое и критическое мышление, что очень важно для бизнес-моделей корпораций.

Гуманитарные науки

Роботы и искусственный интеллект уже выполняют работу, которая связана с техническими и повторяющимися задачами, такими как учёт и ввод данных.

Однако профессии, которые требуют высокого уровня творчества, управления людьми и критического мышления, ещё непосильны искусственному интеллекту. Если ваш ребёнок хочет достичь карьерных высот, ему необходимо научиться мыслить критически и творчески, эти навыки можно развить с помощью гуманитарных наук.

Наука

Наука развивается стремительно. Чтобы оставаться в тренде, критически важно ориентироваться в процессах STEM (с англ. – наука, технология, инженерия и математика. –Фокус).

Возможно, ваш ребёнок не станет медиком или инженером, но понимание принципа научного метода поможет освоиться в ряде профессий. Наука учит детей важным методам исследования явлений, учит приобретать новые знания и объединять их в единое целое.

Финансы

Большие перспективы карьерного роста – в сфере инвестиций и банковского дела. В дополнение к этому навыки, прокачанные с помощью финансового образования, используются на самых высоких уровнях бизнес-структур.

Как было сказано выше, такие задачи, как бухгалтерский учёт, уже автоматизированы, но финансовая грамотность по-прежнему жизненно важна для всех, кто хочет не только зарабатывать деньги, но и сохранять их, подчёркивает Business Insider.

Коммуникации

Наличие навыков, технических знаний и способностей во всех вышеперечисленных областях играет важную роль, но без умения общаться и делиться идеями с другими, никак не обойтись.

Искусственному интеллекту будет нелегко заменить человеческое взаимодействие, поэтому очень важно освоить навыки коммуникации между людьми.

По материалам: Business Insider

Перевод Даниила Непочатова