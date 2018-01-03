Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Быть первым. Семь вещей, которые помогут вашим детям конкурировать с машинами
Быть первым. Семь вещей, которые помогут вашим детям конкурировать с машинами
Фото: legkopolezno.ru

Быть первым. Семь вещей, которые помогут вашим детям конкурировать с машинами

Business Insider составил список из семи направлений, которые детям стоит изучать сейчас, чтобы быть нужными на рынке труда в будущем

03.01.18 113
300

По мере развития технологий машины и искусственный интеллект ставят под угрозу тысячи рабочих мест. Ситуация усугубляется тем, что пока трудно предсказать, какие именно профессии будут востребованы, некоторых из них ещё даже не существует.

Но, к счастью, есть подсказки относительно того, куда движется процесс, поэтому ваши дети смогут конкурировать с машинами, если сосредоточатся на нескольких областях образования. Business Insider называет семь направлений, которые ребёнку стоит осваивать сейчас, чтобы в будущем построить успешную карьеру.

Программирование

По данным американского Бюро статистики труда, в США до 2024 года количество рабочих мест по разработке программного обеспечения возрастёт на 18,8%, в сфере системного анализа – на 20,9%.

За компьютерами будущее. Даже, если вы не видите вашего ребёнка в сфере IT, ему, по крайней мере, понадобится базовое понимание информатики. Независимо от его будущей карьеры, интерес к компьютерным технологиям позволит идти в ногу со временем. К тому же программирование развивает другие полезные навыки, например, внимание к деталям и структурирование, подталкивает к творчеству. Всё это впоследствии поможет легко освоить другие профессии.

Анализ информации

Миром правит информация. Такие корпорации как Google и Amazon каждый год производят огромное количество данных. Тот, кто умеет качественно обрабатывать такие массивы информации, способен определять тренды, что очень ценят лидеры рынка.

Ожидается, что число рабочих мест в сфере аналитики данных вырастет в последующие семь лет на 30%. Любой, кто способен анализировать большое количество информации и обладает критическим взглядом на то, как люди принимают решения, будет, безусловно, обеспечен рабочим местом, уверяет Business Insider.

Математика

Если ваш ребёнок хочет достичь карьерных высот, ему необходимо научиться мыслить критически и творчески

В информационную эпоху для успеха в карьере критически важна математика. Акулы бизнеса знают, что чем выше поднимаешься по карьерной лестнице, тем чаще обращаешься к ней для управления финансами, анализа данных и учёта.

Математика учит детей не только уравнениям и функциям, но и вырабатывает у них логическое и критическое мышление, что очень важно для бизнес-моделей корпораций.

Гуманитарные науки

Роботы и искусственный интеллект уже выполняют работу, которая связана с техническими и повторяющимися задачами, такими как учёт и ввод данных.

Однако профессии, которые требуют высокого уровня творчества, управления людьми и критического мышления, ещё непосильны искусственному интеллекту. Если ваш ребёнок хочет достичь карьерных высот, ему необходимо научиться мыслить критически и творчески, эти навыки можно развить с помощью гуманитарных наук.

Наука

Наука развивается стремительно. Чтобы оставаться в тренде, критически важно ориентироваться в процессах STEM (с англ. – наука, технология, инженерия и математика. –Фокус).

Возможно, ваш ребёнок не станет медиком или инженером, но понимание принципа научного метода поможет освоиться в ряде профессий. Наука учит детей важным методам исследования явлений, учит приобретать новые знания и объединять их в единое целое.

Финансы

Большие перспективы карьерного роста – в сфере инвестиций и банковского дела. В дополнение к этому навыки, прокачанные с помощью финансового образования, используются на самых высоких уровнях бизнес-структур.

Как было сказано выше, такие задачи, как бухгалтерский учёт, уже автоматизированы, но финансовая грамотность по-прежнему жизненно важна для всех, кто хочет не только зарабатывать деньги, но и сохранять их, подчёркивает Business Insider.

Коммуникации

Наличие навыков, технических знаний и способностей во всех вышеперечисленных областях играет важную роль, но без умения общаться и делиться идеями с другими, никак не обойтись.

Искусственному интеллекту будет нелегко заменить человеческое взаимодействие, поэтому очень важно освоить навыки коммуникации между людьми.

По материалам: Business Insider
Перевод Даниила Непочатова

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В детсаду Нежина серьезно отравились малышиВ очереди в детские садики стоят почти 47 тыс. детей, - ГриневичВ ООН назвали новую главу Детского фонда

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 1856
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 6797
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 7385
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 10853
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 3751
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2437
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 1937
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1391
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1788
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2477
  1. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 5825 / 6614
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 3406 / 3950
  3. Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями 3016 / 3339
  4. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 2527 / 3724
  5. Сигареты в Украине подорожают на 4-5 грн 2431 / 2718
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 2276 / 2399
  7. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 1660 / 1771
  8. МВД наглядно показало изменения в ПДД 1640 / 1864
  9. С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор 1537 / 2014
  10. Германии катастрофически не хватает госслужащих 1504 / 1696
  1. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 18 / 3724
  2. В Украине вступили в силу требования ЕС к качеству шоколада 11 / 3950
  3. Чалый: Решение США по оружию для Украины – сигнал для России 8 / 6614
  4. Разыграть президента. Почему пранк оказывается эффективным средством 7 / 1771
  5. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7 / 6797
  6. Появилась схема новой окружной дороги Киева 5 / 2399
  7. Чёрное золото. Как маркетологи сделали шоколад полезным 5 / 1370
  8. Германии катастрофически не хватает госслужащих 4 / 1696
  9. Введение налога на заграничные посылки отложили на год 4 / 315
  10. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3 / 2794
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.