В Сирии атакована российская база Хмеймим, уничтожено минимум 7 самолетов

31 декабря повстанцы обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщает Коммерсант.

На базе также был уничтожен склад боеприпасов, который взорвался после попадания в него минометного снаряда. В минобороны РФ инцидент пока не комментируют.

Издание отмечает, что обстрел можно назвать одним из самых серьезных за всю российскую операцию в Сирии, начавшуюся в конце 2015 года, поскольку до этого случая все потери российских сил в стране носили "единичный характер", а системы ПВО не допускали "ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме".

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Ранее сообщалось о крушении в Сирии 31 декабря российского вертолета Ми-24. В минобороны РФ отметили, что инцидент произошел и-за технической неисправности, когда Ми-24 летел на аэродром Хама. "При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли", – говорилось в сообщении.

По данным группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), имена погибших российских пилотов – Артем Кулиш и Тимур Давлятов. В CIT отметили, что российский вертолет сопровождал колонну в районе населенного пункта аз-Зара в провинции Хама и задел провода. В российском минобороны заявили, что обстрелу Ми-24 не подвергался.

Приказ о выводе российских сил из Сирии президент Владимир Путин отдал в начале декабря 2017 года. Он сказал, что за время операции Россия и сирийские правительственные войска "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов". 7 декабря начальник главного оперативного управления генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил о возможности появления отдельных группировок запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" на освобожденной территории Сирии. "В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы", - сообщил он.