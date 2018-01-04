В результате пожара на обувном складе в поселке Чернореченском в Искитимском районе Новосибирской области погибли 10 человек.
Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.
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Пожар локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировали.
Проведение спасательных работ осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском — минус 35 градусов.
По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.
Напомним, одна из старейших и высоких буддийских пагод в мире сгорела в Китае.