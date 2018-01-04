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Главная » Мир » Видео На пожаре в Сибири погибли семеро китайцев и два киргиза

Видео На пожаре в Сибири погибли семеро китайцев и два киргиза

<span class="label red">Видео</span> На пожаре в Сибири погибли семеро китайцев и два киргиза
Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

Проведение спасательных работ осложняет мороз: в Чернореченском — минус 35 градусов

04.01.18 289
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В результате пожара на обувном складе в поселке Чернореченском в Искитимском районе Новосибирской области погибли 10 человек.

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

Пожар локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров, открытое горение ликвидировали. 

Проведение спасательных работ осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском — минус 35 градусов.

По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Напомним, одна из старейших и высоких буддийских пагод в мире сгорела в Китае.

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