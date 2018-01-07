В Китае столкнулись танкер и грузовое судно, 32 человека пропали

У восточного побережья Китая столкнулись два судна, 32 члена экипажа пропали. Об этом сообщает министр транспорта Китая, передает УНИАН со ссылкой на телеканал CGTN.

Зарегистрированный в Панаме нефтяной танкер и грузовое судно из Гонконга столкнулись примерно в 160 морских милях (296 км) от восточного побережья Китая.

Нефтяной танкер после столкновения загорелся, и 32 члена экипажа, включая 30 иранцев и двух бенгальцев, пропали без вести. 21 члена китайского экипажа на грузовом судне удалось спасти.

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В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.