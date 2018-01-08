Россиянин признался в организации взрыва у автобуса дортмундской "Боруссии"

Обвиняемый в организации взрыва возле автобуса с футболистами дортмундской "Боруссии" россиянин признал свою вину. 28-летний мужчина, фамилия которого согласно немецкому законодательству не называется (он упоминается как Сергей В.), заявил, что не имел намерения убить или покалечить любого. Об этом пишет DW.

"Я глубоко сожалею о том, что совершил", - заявил он в суде. По его словам, он хотел просто сымитировать нападение и специально сделал взрывное устройство таким образом, чтобы люди не получили травм.

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Взрывы у автобуса дортмундской "Боруссии" произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней.

Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. При разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тыс. до миллиона евро.

Сергей В. обвиняется в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, незаконном приобретении взрывчатки, а также в приведении в действие взрывных устройств. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.