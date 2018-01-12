Россия не планирует в 2018 году платить взносы в бюджет Совета Европы, - СМИ

РФ согласна возобновить выплаты только после возвращения своей делегации в ПАСЕ

Россия, вероятно, продлит на 2018 год мораторий на выплату взноса в бюджет Совета Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Пока все решения в силе и, очевидно, позиция по взносу РФ останется прежней и в 2018 году. Выплаты не возобновятся, пока делегация РФ не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - заявил источник.

Источник указал, что разногласия между Москвой и Страсбургом за полгода с момента объявления решения о приостановке уплаты взноса так и не были преодолены.

"Необходимое условие о внесении поправок в регламент ассамблеи, отменяющие нормы по лишению голоса национальных делегаций, так и не были приняты. И, как стало известно, РФ вновь отказывается направлять заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ на 2018 год", - пояснил источник.

Вместе с тем он заверил, что в случае разрешения кризиса с ПАСЕ Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении выплат взноса в полном объеме.

Напомним, Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Совет Европы за 2017 год из-за "глубокого кризиса" и "деградации" ПАСЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не возобновит выплаты в бюджет Совет Европы, она может потерять статус члена организации.