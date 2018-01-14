Орбан считает глупостью демонизацию Путина в ЕС

Евросоюз должен демонстрировать не только силу, но и желание сотрудничать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает политику ЕС в отношении России неудачной из-за ее односторонности. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt, передает Европейская правда со ссылкой на HVG.hu.

"Для хорошего европейца Путин может показаться дьяволом, однако его демонизация является глупостью", - отметил Орбан.

По его словам, многие проблемы в отношениях Брюсселя и Москвы вытекают из того, что ЕС не понимает Россию.

"ЕС нужно одновременно демонстрировать силу и желание сотрудничать", - отметил венгерский премьер.

В то же время он отметил, что Венгрия не применяет свое право вето в вопросе санкций против России, чтобы не подрывать единство ЕС.

Напомним, 21 декабря Совет ЕС решил продолжить секторальные экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.