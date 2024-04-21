Запад стоит в шаге от отправки солдат в Украину, — Орбан

По словам венгерского премьера, в ЕС сегодня существует провоенное большинство, но венгры должны держаться подальше от этой войны.

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В Европе преобладают воинственные настроения, поэтому страны Запада стоят в одном шаге от того, чтобы отправить в Украину своих солдат. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В Брюсселе сегодня существует провоенное большинство. В Европе царят настроения войны, и в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон. Европейские лидеры уже втянуты в войну, они видят войну как свою войну и ведут ее как свою войну", — написал Орбан.

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Он уточнил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет создать миссию НАТО-Украина, а Евросоюз накладывает все больше санкций на Россию, что также свидетельствует о подготовке Европы к войне. Тем более, что ЕС уже предоставил, по его словам, военной помощи Украине на почти сотню миллиардов долларов.

"Мы в одном шаге от того, чтобы Запад отправил солдат в Украину. Это военный вихрь, который может затянуть Европу в пропасть. Брюссель играет с огнем. То, что он делает — это акт соблазна", — отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что венгры должны держаться подальше от этой войны.

"Это не наша война. Мы не хотим войны, и мы не хотим, чтобы Венгрия снова стала игрушкой великих держав. Поэтому мы должны отстаивать мир — дома, в Брюсселе, в Вашингтоне, в ООН и в НАТО", — заявил Орбан.

Напомним, 17 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к смене руководства в Брюсселе и раскритиковал политику Европейского союза в отношении Украины. По мнению венгерского премьера, Владимир Путин никогда не пойдет на уступки в вопросе членства Украины в НАТО, поэтому между границами России и Альянса должна быть "буферная зона".

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 18 апреля аналитики отметили, что Турция, Китай и Венгрия поставляют РФ запчасти для самолетов Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57.