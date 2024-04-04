Пересекает красные линии: Венгрия против фонда НАТО для Украины на 100 млрд

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, страна планирует выступить против любого предложения НАТО, ведущего к возможной войне Альянса и России.

Related video

На встрече НАТО в Брюсселе, где министры иностранных дел стран Альянса обсуждают долгосрочную поддержку Украины, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет против любого предложения НАТО, которое чревато эскалацией конфликта между РФ и Украиной. Об этом сообщает Sky News.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период", — заявил Сийярто в кулуарах саммита.

По его словам, есть и другие намерения, а некоторые из обсуждаемых предложений "определенно пересекут линии, которые прежде считались красными".

Представители НАТО обсуждают план военной поддержки Украины с большими гарантиями на ближайшие годы.

По словам журналистов, предполагается передача Альянсом нелетальной помощи, например оборудование для разминирования, топливо и медикаменты.

Германия против "удвоения" фонда НАТО для Украины

Представители натовских стран комментируют идею пакета помощи Украине на 100 млрд евро, которую предложил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такой проект обсуждают на встрече министров иностранных дел Альянса.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил на пресс-конференции в Берлине, что фонд стоит рассмотреть, но важно не допустить "удвоения" структур. Писториус объяснил, что такой фонд должен учитывать двустороннюю помощь, которую страны уже передали Украине.

Напомним, что министр обороны Британии предупредил НАТО о том, что "мир перешел к предвоенному времени".

Также сообщалось, что руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал, какие направления может атаковать ВС РФ в ходе готовящегося наступления.