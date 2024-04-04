Перетинає червоні лінії: Угорщина проти фонду НАТО для України на 100 млрд

За словами глави угорського МЗС Петера Сіярто, країна планує виступити проти будь-якої пропозиції НАТО, що веде до можливої війни Альянсу і Росії.

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На зустрічі НАТО в Брюсселі, де міністри закордонних справ країн Альянсу обговорюють довгострокову підтримку України, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна буде проти будь-якої пропозиції НАТО, що загрожує ескалацією конфлікту між РФ і Україною. Про це повідомляє Sky News.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО і Росією в майбутній період", — заявив Сіярто в кулуарах саміту.

За його словами, є й інші наміри, а деякі з обговорюваних пропозицій "безумовно перетнуть лінії, які колись вважалися червоними".

Представники НАТО обговорюють план військової підтримки України з великими гарантіями на найближчі роки.

За словами журналістів, передбачається передавання Альянсом нелетальної допомоги, як-от обладнання для розмінування, паливо та медикаменти.

Німеччина проти "подвоєння" фонду НАТО для України

Представники натовських країн коментують ідею пакета допомоги Україні на 100 млрд євро, яку запропонував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Такий проєкт обговорюють на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на пресконференції в Берліні, що фонд варто розглянути, але важливо не допустити "подвоєння" структур. Пісторіус пояснив, що такий фонд має враховувати двосторонню допомогу, яку країни вже передали Україні.

Нагадаємо, що міністр оборони Британії попередив НАТО про те, що "світ перейшов до передвоєнного часу".

Також повідомлялося, що керівник ЦПІ Андрій Коваленко розповів, які напрямки може атакувати ЗС РФ під час підготовлюваного наступу.