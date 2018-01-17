В России священника-педофила приговорили к 14 годам тюрьмы

В России священника Глеба Грозовского признали виновным в педофилии и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс.

"Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год", - сказала судья Людмила Яшина.

При этом Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года. Также судья постановила, что он должен выплатить по 400 тыс. рублей каждой из семей трех потерпевших. Оглашались только вводная и резолютивная части приговора, так как дело слушалось в закрытом режиме.

Выступая 10 января с последним словом, Грозовский заявил, что, по его мнению, "самого события преступления нет как такового" и что он рассчитывает на "человеческое понимание и справедливое решение". Текст последнего слова распространила защита священника.

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7 сентября 2016 года Грозовский был доставлен из Москвы в Петербург, а ранее - экстрадирован в Россию из Израиля. Ему было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера в отношении трех школьниц.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленобласти, Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба Филадельфия.