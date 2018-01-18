Турция стягивает танки к границе с Сирией

Генштаб ВС Турции отдал приказ о приведении вооруженных сил на границе с Сирией в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщает Интерфакс.

В приграничные регионы стянуты танки.

Это решение обусловлено тем, что курды в сирийском городе Африн продолжают угрожать нацбезопасности Турции. Вопрос о проведении военной операции на территории Африна остается открытым, отмечается в сообщении.

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В Дамаске подчеркнули, что будут расценивать ввод турецких войск на сирийскую территорию как военную агрессию. "Мы предупреждаем турецкое руководство о том, что если оно начнет боевые действия в районе Африн, это будет рассматриваться как акт агрессии в отношении суверенитета Сирийской Арабской Республики в соответствии с международным правом, известным турецкой стороне", - заявил замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.

Напомним, Эрдоган прикрикнул на НАТО из-за сформированных США курдских пограничных сил в Сирии.