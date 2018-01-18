Не обошлось и без жертв

Жертвами урагана "Фридерике" в Западной Европе стали по меньшей мере десять человек - шестеро погибли в Германии, двое - в Нидерландах, по одному человеку - в Бельгии и в Италии.

Об этом сообщает европейские СМИ со ссылкой на The local.

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В Нидерландах отменили более 200 авиарейсов, приостановлена работа железнодорожных сообщений, а также объявлен наивысший уровень чрезвычайного положения.

Напомним, ураган снес поезд с путей в Швейцарии.