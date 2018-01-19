Есть вакансия: в быстроразвивающуюся компанию нужны пожилые люди на зарплату $60 тысяч

Китайская компания Alibaba планирует нанять на работу двух человек старше 60 лет для работы с сайтом Taobao в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян).

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Global Times.

Компании требуются два сотрудника старшего возраста для сбора информации о том, как покупатели будут пользоваться новым сайтом, который будет сосредоточен на семейных покупках. Среди требований к сотрудникам указаны: как минимум 3 года пользования сайтами для онлайн-шопинга, хорошие коммуникационные навыки, умение находить общий язык с детьми и наличие продолжительных дружеских отношений.

Компания предлагает зарплату от 350 до 400 тыс. юаней ($54 — $62 тыс.) в год. Кроме того, приветствуется участие в различных общественных союзах по месту жительства.

По заявлению Alibaba, они получили ответы от множества кандидатов, и сейчас составляют списки тех, кого пригласят на интервью. Аналитики отмечают, что решение компании вызвано растущим влиянием старшего поколения в онлайн-шопинге.

Так, на торговой площадке Tmall (подразделение онлайн-магазина Taobao, специализирующийся на продаже товаров различных брендов) зарегистрировано более 30 млн пожилых пользователей, которые предпочитают приобретать технику и электроприборы для дома. На конец 2016 года в Китае проживали 230 млн человек старше 60 лет. Все они стараются научиться пользоваться смартфонами и освоить китайский мессенджер WeChat. На данный момент компьютерной грамотности учатся более 7 млн пенсионеров по всей стране.

Напомним, в Китае за три года заблокировали 13 тыс. сайтов.