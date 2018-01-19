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Видео 2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

<span class="label red">Видео</span> 2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Фото: ng.by/ru/issues

Среднегодовая температура была выше нормы на 0,5 градуса Цельсия

19.01.18 699
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2017 год по уровню среднегодовой температуры атмосферы Земли вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений, разделив второе место с 2015 годом, и уступив лишь 2016. Об этом пишет N+1 со ссылкой на пресс-релиз Всемирной метеорологической организации.

Кроме того, рекордного значения в прошлом году достигла среднегодовая температура верхнего слоя мирового океана.

В качестве точки отсчета для оценки температурных отклонений как для атмосферы, так и мирового океана используются среднее значение за тридцатилетний период с 1981 по 2010 год. Для атмосферы этот уровень составляет 14,3 градуса Цельсия, и в XXI веке среднегодовая температура всегда был выше это значения.

К концу 2017 года были собраны данные о температуре за период с октября по декабрь, после чего была окончательно определена среднегодовая температура в атмосфере за полный календарный год. Как и предполагалось, 2017 вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений и стал по температуре вторым в истории.

Отклонение среднегодовой температуры от среднего уровня 1981–2010 годов составило 0,5 градуса Цельсия. Выше средняя температура была только в 2016 году, когда отклонение составило 0,6 градуса. В 2015 году отклонение тоже было около 0,5 градуса, при этом разница между средними температурами 2015 и 2017 годов не превосходит 0,01 градуса, что находится в пределах статистической ошибки. Разница с доиндустриальным уровнем температуры 1880–1900 годов еще на 0,6 градуса больше и составляет, соответственно 1,1 градуса для 2015 и 2017 годов и 1,2 градуса — для 2016.

Характерно, что 2017 год — первый, в котором такие значительные температурные отклонения наблюдались на фоне окончания Эль-Ниньо — активной фазы приповерхностных тихоокеанских течений, которая влияет на направление атмосферных потоков и приводит к значительному повышению температуры.

Помимо этого, китайские климатологи Лицзин Чэн и Цзян Чжу из Института атмосферной физики Китайской академии наук установили, что в 2017 году рекордного значения достигла среднегодовая температура верхнего слоя (верхние 2 тыс. метров) мирового океана. В отличие от атмосферы для оценки степени разогрева океана используются данные не о самой температуре, а о его теплосодержании. По данным измерений, в 2017 году океан был на 15 зеттаджоулей (это 1021 джоулей) теплее, чем в год предыдущего максимума (в 2015 году) и примерно на 200 зеттаджоулей выше базового значения 1981–2010 годов.

В отличие от измерений температуры атмосферы, которые проводятся с 1880 года, данные о теплоте мирового океана собирают только с 1958 года, однако глобальная тенденция по увеличению температуры за этот период не изменялась.

Ученые отмечают, что именно глобальные тенденции при изменении как температуры атмосферы, так и мирового океана значительно более показательны, чем данные измерений в каждый конкретный год и свидетельствуют о продолжающемся влиянии повышения концентрации парниковых газов в атмосфере.

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