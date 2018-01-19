В Беларуси ответили Трампу: от места не зависит успех переговоров по Донбассу

В Минске уверяют, что не гонятся за лаврами миротворца

В Беларуси заявили, что успех переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от места их проведения. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможном переносе переговоров по Донбассу, передает пресс-служба МИД Беларуси.

"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран Нормандской четверки высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста агентства The Associated Press.

По словам Макея, Беларусь, в отличие от других, "за лаврами миротворца не гонится".

Глава МИД Беларуси отметил, что, несмотря на это, Беларусь заинтересована в решении конфликта, а президент Александр Лукашенко неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

"Вряд ли что-нибудь зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.