В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 возле ЦУМа загорелось нежилое здание. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Киеве Светлану Водолагу.

По ее словам, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Возгорание произошло на 5 и 6 этажах, горит крыша. На месте работают пожарные.

По состоянию на 20:20 пожар еще не удалось локализовать. Его причина также не известна.

Водолага добавила, что сейчас рассматривается два варианта пожара: либо поджог, или неосторожное обращение с огнем со стороны бездомных.