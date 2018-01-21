Во время атаки на отель в Кабуле могли пострадать украинцы

Среди пострадавших в результате нападения на гостиницу Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле могут быть украинцы.

Об этом сообщил в Twitter представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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Консульство в данный момент проверяет, пострадали ли граждане Украины при атаке в Кабуле.

Напомним, вечером 20 января несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.

Спустя 13 часов после начала атаки все боевики были убиты. Погибли шесть человек, в том числе одна иностранка. Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за нападение.