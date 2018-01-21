Партия Шульца поддержала коалицию в Германии

Съезд Социал-демократической партии Германии 21 января в Бонне поддержал 56% голосов решение начать переговоры о создании Большой коалиции в составе ХДС/ХСС/СДПГ. Об этом сообщает Укринформ.
"За" проголосовали 362 из 642 делегатов, "против" - 279.
Голосованию предшествовала 4,5-часовые очень эмоциональные дебаты. Таким образом, эсдэки поддержали руководство своей партии, которая подписала предварительный договор с консерваторами.
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Теперь открыта дорога для начала коалиционных переговоров.