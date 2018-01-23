Франция ввела санкции в ответ на применение химоружия в Сирии

Правительство Франции во вторник, 23 января, объявило о введении санкций против 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия. Их имущество и счета во Франции заморожены. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой агентство AFP.

В списке значатся компании из Сирии, Ливана и Франции, которые среди прочего поставляли в Сирию электронику и системы наблюдения. При этом под санкции, по данным французского МИД, не попал ни один из представителей сирийского руководства. Как пояснили в ведомстве, нет достаточных свидетельств их причастности к программе разработки химического оружия.

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По информации французских властей, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз. Четыре случая, по оценкам ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на совести официального Дамаска. Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Под давлением США и мирового общественного мнения Дамаск согласился на ликвидацию химоружия и средств его производства в 2013 году. Годом позже последние задекларированные резервы боевых отравляющих веществ были переданы для утилизации.

По данным ОЗХО, в Сирии были уничтожены все объекты по производству этого типа вооружений. В январе 2016 года ОЗХО объявила, что последние боеприпасы из списка задекларированного сирийского химоружия, были утилизированы на заводе в США.

В ноябре 2017 года группа международных экспертов под эгидой ООН доказала причастность правительства Башара Асада, а также террористической организации "Исламское государство" к двум случаям применения боевого химического оружия в Умм-Хоше и Хан-Шейхуне.