Химические атаки на ВСУ участились: какие вещества использует Россия

Медики ВСУ рассказали о том, как ВС РФ атакуют украинских военных в окопах гранатами для разгона беспорядков. И почему этого оружия нет в списке запрещенных.

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Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия начинает активнее использовать опасные химические вещества. Только в течение марта 2024 года зафиксировали 371 такой случай. Это рекорд с начала войны с РФ. Кремль официально отрицает обвинения. Украина, как и Россия, являются членами Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ), которая должна следить за тем, чтобы страны не разрабатывали, не накапливали и не применяли химическое оружие. Также использование таких средств в вооруженных конфликтах является нарушением международных конвенций, в частности Женевского протокола 1925 года. Но в случае с химическими атаками ВС РФ есть нюанс. Об этом пишет ВВС.

Как выглядит химическая атака

Украинские военные говорят, что российские военные обычно забрасывают гранаты с ядовитым газом с квадрокоптера в украинские окопы. Военные вынуждены покидать занятые позиции.

Российская химическая граната К-51, обнаруженная на позициях украинских пограничников Фото: Кадр из видео на YouTube-канале Государственной погранслужбы Украины

Парамедик ВСУ Иван Мужнюк отмечает, что РФ использовала артиллерию для химических атак на ВСУ в тылу.

Что использует Россия

Использовать химически опасные вещества российские войска начали с первых недель полномасштабной войны, утверждает и. о. начальника управления войск РХБО полковник Сергей Пахомов. Первые химические гранаты обнаружили на оставленных россиянами позициях в обычных банках.

Химическое оружие ВС РФ Фото: Facebook

Сейчас российская армия систематически использует на поле боя гранаты с двумя видами ядовитых химикатов – CS (хлоробензальмалононитрил) и CN (хлорацетофенон). Об они относятся группе боевых ядовитых веществ раздражающего действия. И оба используют правоохранители для прекращения уличных беспорядков.

Андрей Рудык о российских гранатах с хлорацетофеноном

За время российско-украинской войны зафиксировано около 500 случаев обращения за медицинской помощью военных ВСУ после химатак россиян и один смертельный случай, произошедший в феврале 2023 года.

Химические атаки ВС РФ запрещены, или нет?

Сергей Пахомов говорит, что есть четкое разделение: запрещено химическое оружие, перечисленное в списках ОЗХО, и химически опасные вещества. В них нет ни CS, ни CN, которые используют россияне в Украине. Газовые гранаты РФ не относятся к химическому оружию. Но опасность состоит в том, что россияне могут использовать более опасные вещества в таких боеприпасах.

Химическая граната ВС РФ Фото: Facebook

В июле 2023 года пресс-офицер Вооруженных сил Алексей Дмитрашковский заявил о вероятном применении ВС РФ токсичного люизита, называемого "роса смерти", из запрещающих списков ОБХЗ. Также ВС РФ применяли хлорпикрин.

Россия может создать и применить новые химические вещества, которых нет в перечне запрещенных, отмечает Пахомов, приведя в пример "Новичок", который появился в списке постфактум.

Что делать Украине и реакция РФ

Статья 10 Конвенции о запрещении химического оружия говорит четко о том, что каждое государство-участник, даже при подозрении в применении против него химического оружия, может приобщать к расследованию экспертов Организации по запрещению химического оружия. Соглашения с ОЗХЗ ратифицировали только 24 апреля.

Кремль не признает своей ответственности за химические атаки в Украине. Притом, что в мае 2023 года государственный "Первый канал" показал репортаж, в котором комбат ВС РФ признал, что его солдаты забрасывали ВСУ гранатами "Черемуха" с химическим веществом CS, в Донецкой области.

Кадр из российского сюжета Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал о газовых атаках россиян и о том, как от них могут защититься украинские военные.