Хімічні атаки на ЗСУ почастішали: які речовини використовує Росія

Медики ЗСУ розповіли про те, як ЗС РФ атакують українських військових в окопах гранатами для розгону заворушень. І чому цієї зброї немає в списку заборонених.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія починає активніше використовувати небезпечні хімічні речовини. Лише протягом березня 2024 року зафіксували 371 такий випадок. Це рекорд від початку війни з РФ. Кремль офіційно заперечує звинувачення. Україна, як і Росія, є членами Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що має слідкувати за тим, щоб країни не розробляли, не накопичували та не застосовували хімічну зброю. Також використання таких засобів у збройних конфліктах є порушенням міжнародних конвенцій, зокрема Женевського протоколу 1925 року. Але у випадку з хімічними атаками ЗС РФ є нюанс. Про це пише ВВС.

Який вигляд має хімічна атака

Українські військові кажуть, що російські військові зазвичай закидають гранати з отруйним газом із квадрокоптера в українські окопи. Військові змушені залишати зайняті позиції.

Російська хімічна граната К-51, виявлена на позиціях українських прикордонників Фото: Кадр з відео на YouTube-каналі Державної прикордонної служби України

Парамедик ЗСУ Іван Мужнюк зазначає, що РФ використовувала артилерію для хімічних атак на ЗСУ в тилу.

Що використовує Росія

Використовувати хімічно небезпечні речовини російські війська почали з перших тижнів повномасштабної війни, стверджує в. о. начальника управління військ РХБО полковник Сергій Пахомов. Перші хімічні гранати виявили на залишених росіянами позиціях у звичайних банках.

Хімічна зброя ЗС РФ Фото: Facebook

Наразі російська армія систематично використовує на полі бою гранати з двома видами отруйних хімікатів — CS (хлоробензальмалононітрил) і CN (хлорацетофенон). Обидва вони належать до групи бойових отруйних речовин подразнювальної дії. І обидва використовують правоохоронці для припинення вуличних заворушень.

Андрій Рудик про російські гранати з хлорацетофеноном

За час російсько-української війни зафіксовано близько 500 випадків звернення по медичну допомогу військових ЗСУ після хіматак росіян і один смертельний випадок, що стався в лютому 2023 року.

Хімічні атаки ЗС РФ заборонені, чи ні?

Сергій Пахомов каже, що є чіткий поділ: заборонена хімічна зброя, перелічена у списках ОЗХЗ, і хімічно небезпечні речовини. У них немає ні CS, ні CN, які використовують росіяни в Україні. Газові гранати РФ не належать до хімічної зброї. Але небезпека полягає в тому, що росіяни можуть використовувати більш небезпечні речовини в таких боєприпасах.

Хімічна граната ЗС РФ Фото: Facebook

У липні 2023 року пресофіцер Збройних сил Олексій Дмитрашківський заявив про ймовірне застосування ЗС РФ токсичного люїзиту, так званого "роса смерті", із заборонених списків ОБХЗ. Також ЗС РФ застосовували хлорпікрин.

Росія може створити та застосувати нові хімічні речовини, яких немає в переліку заборонених, зазначає Пахомов, навівши як приклад "Новачок", який з'явився у списку постфактум.

Що робити Україні та реакція РФ

Стаття 10 Конвенції про заборону хімічної зброї говорить чітко про те, що кожна держава-учасниця, навіть за підозри в застосуванні проти неї хімічної зброї, може долучати до розслідування експертів Організації із заборони хімічної зброї. Угоди з ОЗХЗ ратифікували тільки 24 квітня.

Кремль не визнає своєї відповідальності за хімічні атаки в Україні. До того ж у травні 2023 року державний "Первый канал" показав репортаж, у якому комбат ЗС РФ визнав, що його солдати закидали ЗСУ гранатами "Черемуха" з хімічною речовиною CS, у Донецькій області.

Кадр із російського сюжету Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав про газові атаки росіян і про те, як від них можуть захиститися українські військові.