Зачищают окопы: РФ все чаще применяет химическое оружие, — Reuters

500 украинских военнослужащих обратились за медицинской помощью после воздействия токсичных веществ на поле боя, и по меньшей мере один солдат погиб, задохнувшись слезоточивым газом.

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Украинские военнослужащие и медики заявляют, что Россия все чаще незаконно применяет слезоточивый газ на фронте, несмотря на то, что он является запрещенным к использованию в бою в соответствии с международной Конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом пишет Reuters.

Россия, по словам украинских военных, активизировала незаконное использование слезоточивого газа для того, чтобы расчистить окопы.

"Это как перцовый баллончик, от него слезятся глаза. Он не смертельный, но мешает и выбивает из колеи. Очень трудно выполнять свои обязанности после того, как вы вдохнули его", — рассказал Reuters украинский пехотинец с позывным "Луч" о нападении, которое, по его словам, произошло в январе.

Он уточнил, что гранату с этим газом в окоп сбросил российский беспилотник.

Исполняющий обязанности начальника войск атомной, биологической и химической защиты Украины Сергей Пахомов заявил, что Киев зафиксировал около 900 случаев применения Россией средств борьбы с массовыми беспорядками (слезоточивый газ) за последние шесть месяцев. Всего с момента полномасштабного российского вторжения на территорию Украины было зафиксировано около 1400 таких случаев.

"Россия в основном использовала ручные гранаты К-51, VOH и RH-VO, заряженные CS, CN и другими газами", — отметил Пахомов.

Он уточнил, что 500 украинских военнослужащих обратились за медицинской помощью после воздействия токсичных веществ на поле боя, и по меньшей мере один солдат погиб, задохнувшись слезоточивым газом.

Средства борьбы с массовыми беспорядками, такие как слезоточивый газ, запрещены на поле боя международной Конвенцией о запрещении химического оружия, которую подписали Россия и Украина.

Что говорят украинские медики

37-летний Владимир, врач в медицинском стабилизационном пункте в Донецкой области, рассказал Reuters, что в последнее время участились случаи газовых атак, поскольку он принимает в среднем двух солдат в неделю. По его словам, они жалуются на отравление газом разного цвета — бесцветным, синим или зеленым — и с сильным химическим запахом.

"Симптомы похожи на раздражение... это похоже на слезоточивый газ или что-то подобное", — сказал врач.

53-летняя Наталья Хованец, старшая медсестра медицинской части украинской армии, рассказала Reuters, что оказывала помощь солдатам, пострадавшим от гранат со слезоточивым газом, сброшенных российским беспилотником.

"Симптомы, которые мы видели: горечь во рту, головокружение... это легкие симптомы. Это означало, что мы могли справиться с ними самостоятельно", — заявила Хованец.

Чем опасен слезоточивый газ на фронте

Гражданские лица обычно могут спастись от слезоточивого газа, когда его используют для разгона беспорядков или протестов в городах. А вот солдаты, застрявшие в окопах без противогазов, вынуждены либо бежать под огнем противника, либо рисковать задохнуться от газа.

"Кроме деморализации, человек теряет физические возможности — он не видит, не может дышать, у него все раздражено. Это временно, но это тот самый момент, который враг может использовать для захвата той или иной позиции", — подчеркнул Пахомов.

Представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая расследует вероятное использование химических веществ в качестве оружия, сообщил Reuters, что она не получала запросов на проведение расследования или оказание технической помощи в связи с вероятным использованием запрещенных химических веществ в войне.

"Однако использование российскими войсками средств для борьбы с массовыми беспорядками в качестве оружия широко обсуждалось", — заявил Reuters один из чиновников, пожелавший остаться анонимным.

Кстати, Москва также обвиняла украинские силы в использовании химического оружия.

Однако Reuters не смогло провести независимую проверку использования запрещенных химических веществ обеими сторонами.

Напомним, 16 апреля в Грузии применили против митингующих слезоточивый газ. Это произошло во время протестов против законопроекта об "иноагентах". Силовики пытались оттеснить протестующих от боковых входов в парламент, чтобы здание покинули члены правящей партии "Грузинская мечта".

17 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли три ракетных удара по Чернигову, в результате по меньшей мере 17 человек погибли и 61 человек — пострадал, в том числе трое детей.