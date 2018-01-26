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Главная » Мир » Часы Судного дня перевели на "30 секунд" ближе к концу света

Часы Судного дня перевели на "30 секунд" ближе к концу света

Часы Судного дня перевели на "30 секунд" ближе к концу света
Архивное фото из открытых источников

До апокалипсиса осталось "2 минуты"

26.01.18 2455
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Ученые снова передвинули на 30 секунд стрелки так называемых Часов Судного дня - до апокалипсиса осталось 2 минуты. Теперь они находятся в двух минутах от "полуночи", которая символизирует глобальную катастрофу.

Об этом говорится в докладе американского журнала Bulletin of Atomic Scientists, опубликованном в четверг, 25 января, передает DW.

Последний раз стрелки были так близко к полуночи только в 1953 году - в разгар холодной войны.

Опасения ученых связаны с атомными испытаниями в Северной Корее, инвестициями в ядерное оружие и прогрессирующим изменением климата.

Основанием для перевода стрелок стала также "непредсказуемость" президента США Дональда Трампа, которая наиболее сильно проявляется в его посланиях в Twitter.

Решение о переводе стрелок Часов Судного дня принимается комиссией ученых, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии.

Напомним, по данным СМИ, США планируют разработку двух новых видов ядерного оружия.

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