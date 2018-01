В субботу, 27 января, в столице Афганистана в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий раздался взрыв.

Пока не известно, есть ли жертвы в результате взрыва, который произошел через неделю после смертельного нападения террористов на кабульский отель "Интерконтиненталь", пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.



Информацию о взрыве подтверждает афганский портал Tolo News. Отмечается, что взрыв был достаточно мощным – его было слышно на весь город. На место немедленно отправились чрезвычайные службы.

В результате взрыва пострадали по меньшей мере полсотни человек. Информацию о пострадавших подтвердили медики. По данным издание Tolo News, в течение 40 минут после прибытия на место взрыва медики подтвердили ранения 50 человек. О погибших пока не сообщается. По предварительным данным, вблизи старого здания министерства внутренних дел взорвали заминированный автомобиль.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB