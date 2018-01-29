Варшава просит Вашингтон ввести санкции против строительства "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что речь идет о безопасности всего региона

Польша просит США распространить санкции на строительство газопровода "Северный поток-2" между РФ и ФРГ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает Gazeta Prawna, на которую ссылаются мировые СМИ.

"Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток-2" охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России", - заявил Моравецкий.

Моравецкий подчеркнул, что предыдущая интерпретация закона не удовлетворила Польшу.

"Предыдущее толкование этого документа Государственным департаментом США был для нас неоднозначным и неудовлетворительным. Это очень важный момент для нас в наших переговорах с США. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и безопасности всего региона", - добавил Моравецкий.

Напомним, Тиллерсон заявил, что США и Польша против "Северного потока-2".