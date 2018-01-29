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Главная » Мир » Российский самолет пролетел в полутора метрах от американского разведчика
Российский самолет пролетел в полутора метрах от американского разведчика
P-3 Orion / Фото: Defense Media Network

Российский самолет пролетел в полутора метрах от американского разведчика

Американский P-3 Orion находился в международном воздушном пространстве над Черным морем

29.01.18 2544
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В понедельник, 29 января, российский военный самолет выполнил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США P-3 Orion в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три чиновника из Пентагона, передает Европейская правда.

Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета.

Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

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