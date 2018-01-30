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Главная » Мир » В Дабае 120 тыс. домов обеспечат электроэнергией от переработки отходов
В Дабае 120 тыс. домов обеспечат электроэнергией от переработки отходов
Фото: tourism-book.com

В Дабае 120 тыс. домов обеспечат электроэнергией от переработки отходов

На реализацию проекта потратят 680 млн грн

30.01.18 56
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В Дубае (ОАЭ) планируют обеспечить 120 тыс. домов электроэнергией, вырабатываемой в процессе переработки бытовых отходов. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Gulf News.

Проект Waste to Energy будет стоить 2,5 млрд дирхамов (680 млн долларов). В рамках проекта будут перерабатывать 1,82 млн тонн твердых отходов ежегодно с общей мощностью вырабатываемой электроэнергии в 171 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить работу 2 тыс. небоскребов.

В Дубае ежедневно производятся 8 тыс. тонн бытовых отходов. В рамках проекта Waste to Energy планируется перерабатывать 5 тыс. из них.

"Мы хотим, чтобы к 2025 году все свалки исчезли, и все отходы перерабатывались бы и приносили пользу", - сказал генеральный директор муниципалитета.

Строительство завода по переработке отходов планируют начать в этом году, а открытие запланировано на 2020 год.

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