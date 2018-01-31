Король Испании назначил наследницей престола свою 12-летнию дочь

Король Испании Филипп VI во время празднования своего 50-летия назначил своей наследницей 12-летнию дочь Леонор. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Euro Weekly News.

За церемонией наблюдали младшая дочь короля 10-летняя София и его 45-летняя супруга, королева Летисия.

Отец вручил Леонор почетный орден Золотого руна. Такой же орден в 37 лет Филипп VI получил от своего отца.

Престижный орден веками вручали принцам и принцессам. Будущих наследников Короны готовят с детства, чтобы впоследствии они были готовы к обязанностям перед Испанией. История ордена восходит к 1430 году, когда герцог Бургундский Филипп Хороший основал его, чтобы отметить его брак с принцессой Изабеллой из Португалии.