В Индии собираются запретить использование криптовалюты

Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что правительство намерено запретить использование криптовалюты на территории страны, а также не признает ее законной. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNBS.

"Правительство не признает криптовалюту в качестве законного платежного средства или монеты и примет все меры для устранения использования этих активов при финансировании незаконной деятельности или в рамках платежной системы", - сказал он.

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При этом власти собираются активно использовать технологию блокчейн для развития цифровой экономики.