Сомалийские пираты вернулись: борьба с пиратством на примере Сейшельских островов

Ресурсы малых государств ограничены, но это не значит, что они не могут принимать меры для решения стоящих перед ними проблем. Сейшельские острова доказали это. Пришло время и другим странам в регионе последовать их примеру.

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Новобранцы береговой охраны Сейшельских островов не ожидали, что, покинув гавань Виктории в то утро, они пройдут боевое крещение огнем. И вот они стоят (или пригибаются) на палубе, а над их головами свистят пули калибра 7,62×39 мм из пиратских АК-47. Сейшельские коммандос отреагировали с хладнокровием, свойственным опытным бойцам. Они быстро направили орудия своего патрульного судна класса Trinkat на пиратов, находившихся на рыболовецком траулере, захваченном всего несколько часов назад. У пиратов не было ни единого шанса: они сложили оружие и сдались.

Фокус перевел статью Кристиана Бюгера, Райана Аделина и Брендона Дж. Кэннона об уроках борьбы с пиратством на примере Сейшельских островов.

Сомалийские пираты вернулись, и малые государства региона могут сыграть ключевую роль в том, чтобы остановить их. С декабря 2023 года произошло восемь крупных инцидентов с пиратами, которые не дают покоя военно-морским силам региона вдобавок к растущей угрозе судоходству со стороны хуситов в Красном море. Пять из этих пиратских нападений были успешно остановлены или предотвращены силами военных. В их числе несколько операций по спасению, проведенных мощным индийским флотом. Но береговая охрана Сейшельских островов — военно-морские силы небольшого островного государства, расположенного у Африканского Рога, в стратегической близости от места обитания печально известных пиратов, — также сыграла важную роль, когда спасла вышеупомянутый рыболовный траулер, захваченный сомалийскими пиратами в январе этого года.

Сомалийские пираты вернулись, и малые государства региона могут сыграть ключевую роль в том, чтобы остановить их Фото: The Guardian

Успех береговой охраны Сейшельских островов показывает, что региональные государства, какими бы крошечными они ни были, могут играть огромную роль не только в борьбе с пиратством, но и в обеспечении безопасности на море в целом. Принимая быстрые и решительные меры против злоумышленников, малые государства вносят значительный вклад в региональную морскую безопасность. Вклад мылах государств будет иметь решающее значение для того, чтобы остановить пиратство и решить проблему других преступлений на море, таких как незаконное рыболовство, контрабанда и загрязнение мирового океана. Следуя примеру Сейшельских островов, малые государства должны прекратить игнорировать проблемы в море, признать выгоды устойчивого развития "экономики голубых вод" и рассматривать безопасность на море как политический приоритет, эффективно используя при этом внешнюю помощь в сфере безопасности.

Как береговая охрана остановила пиратов

27 января 2024 года три вооруженных сомалийских пирата напали на шриланкийский рыболовный траулер Lorenzo Putha 4 и его экипаж из шести человек в водах за пределами исключительной экономической зоны Сейшельских островов – в 800 километрах от берегов Сомали.

Чтобы уйти так далеко в море, пираты используют так называемые материнские корабли, например рыболовецкие траулеры, с которых они совершают нападения на более мелкие суда. По мнению специалистов по борьбе с пиратством, трое пиратов были частью более крупной группы, действующей в этом регионе.

27 января 2024 года три вооруженных сомалийских пирата напали на шриланкийский рыболовный траулер Lorenzo Putha 4

Центр морской безопасности Европейского союза в районе Африканского Рога быстро объявил тревогу через сеть обмена информацией Mercury, объединяющую военно-морские силы региона. Для отслеживания судна было запущено воздушное наблюдение.

Согласно нашим интервью в марте с правительственными чиновниками, включая береговую охрану Сейшельских островов, пираты приказали капитану рыболовного траулера плыть прямо в Сомали. Но капитан обманул своих похитителей. Поняв, что пираты не сильны в навигации, он поплыл в сторону Сейшельских островов, правильно полагая, что сейшельские военные отреагируют на подозрительные суда в своих водах.

В это время Объединенные морские силы – партнерство по обеспечению безопасности на море, возглавляемое Соединенными Штатами, которое помогает координировать военно-морские операции в регионе, – способствовали заключению соглашения между Шри-Ланкой и Сейшельскими островами. Как догадался капитан захваченного траулера, вблизи Сейшельских островов действительно находилось военное судно. SCGS Topaz немедленно изменил курс и начал преследовать пиратов.

Перестрелка в море

Приблизившись, пираты открыли огонь по сейшельскому судну – быстроходному штурмовому кораблю класса Trinkat, подаренному Сейшельским островам Индией в 2005 году. Как рассказал нам в начале марта один из сотрудников береговой охраны, для некоторых моряков перестрелка стала шоком. Многие члены экипажа никогда не участвовали в боевых действиях с тех пор, как Topaz вышел в море на учебную миссию. Однако годы тренировок принесли свои плоды: на борту судна также находилась группа сейшельского спецназа.

Штурмовой корабль класса Trinkat Фото: Википедия

Спецназ открыл ответный огонь, и пираты быстро сдались "Топазу", который в 2017 году прошел модернизацию в Висакхапатнаме, оснастившую судно обновленными средствами навигации, связи и более мощным вооружением. По словам начальника береговой охраны Сейшельских островов майора Ханса Радегонде, "мы осторожно подошли к судну и обнаружили на борту трех сомалийских пиратов. Несмотря на их сопротивление и стрельбу по нам, нам потребовалось шесть минут, чтобы взять ситуацию под контроль".

Пираты были арестованы, а команду рыболовецкого судна спасли и доставили в гавань Виктория на главном острове Маэ. После сбора всех улик пиратов перевели в тюрьму в Монтань-Позе, где они ожидают передачи для судебного процесса в Шри-Ланке.

Ролевая модель для региона и не только

Наш опыт работы на Сейшельских островах и в западной части Индийского океана в целом позволяет нам сделать вывод, что Сейшельские острова сегодня представляют собой достойный пример для подражания для других региональных государств. Этот пример доказывает, что небольшое государство с ограниченными возможностями может изменить ситуацию к лучшему, если оно хорошо подготовлено, действует профессионально и готово взять на себя ответственность за такие миссии. Он также демонстрирует важность обмена информацией и то, насколько эффективной может быть координация в западной части Индийского океана при наличии желания действовать сообща.

Безусловно, существует и вспомогательная архитектура, появившаяся после десятилетия международной помощи. Как видно из примера, для координации региональные государства могут опираться на систему Mercury Европейского союза и партнерство Объединенных морских сил. Кроме того, существует Региональный центр оперативной координации. Он располагается в старом здании береговой охраны недалеко от Виктории, столицы Сейшельских островов, и действует с 2019 года.

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Этот центр всецело посвящен региону: он работает под эгидой Комиссии по Индийскому океану и основан на соглашении семи региональных государств. Хотя он не был задействован для операции по возврату захваченного шриланкийского рыболовного траулера, Региональный центр оперативной координации организует другие регулярные операции. Как мы убедились в ходе нашего мартовского визита, центр имеет опыт успешных операций по борьбе с контрабандой и незаконным промыслом.

Эти структуры предоставляют ресурсы, информацию и инструменты для координации. Но операция Сейшельских островов по освобождению захваченного пиратами судна Lorenzo Putha 4 показывает, что не менее важны и другие факторы: готовность и желание действовать.

Хотя силы обороны Сейшельских островов имеют ограниченные возможности по сравнению с другими региональными государствами, такими как Кения, они были готовы и обучены перехватить судно и предприняли немедленные действия. Это показывает, что малые государства региона могут защитить региональные воды от злонамеренных акторов. Для этого не обязательно нужны большие канонерские лодки иностранных ВМС. Как будет выглядеть региональная морская безопасность, если более крупные государства последуют этому примеру?

Почему другие страны должны последовать этому примеру

Сейшельские острова, к сожалению, остаются исключением в регионе, где не все страны работают вместе, имеют профессиональные военно-морские силы или береговую охрану, а также берут на себя ответственность за противостояние злонамеренным акторам. Это происходит потому, что многие государства недооценивают свою зависимость от моря и потенциальные богатства, которые оно может принести. Поэтому обеспечение безопасности на море не всегда является политическим приоритетом, а предлагаемая иностранная помощь в области безопасности недостаточно используется для обеспечения безопасности на море.

Это означает, что большинство актов пиратства, контрабанды наркотиков и незаконного рыболовства остаются безнаказанными. Речь идет не только о негосударственных субъектах в Сомали или хуситах в Йемене. Относительно мощные государства, такие как Иран, все чаще создают проблемы для безопасности Сейшельских островов и других соседей по региону – от вооруженных нападений на суда и торговли наркотиками до контрабанды оружия или незаконного рыболовства.

Большинство актов пиратства, контрабанды наркотиков и незаконного рыболовства остаются безнаказанными Фото: Getty Images

Кения, соседствующая с Сомали, обладает относительно крупным военно-морским флотом и береговой охраной, однако не проявляет заметной активности в борьбе с пиратством и другими преступлениями. Другие члены структуры Регионального центра оперативной координации – Коморские острова, Маврикий и Мадагаскар – являются небольшими островными государствами, по своему потенциалу напоминающими Сейшельские острова. Но они, похоже, не готовы к решительным действиям против морской преступности. Как подтвердил нам сотрудник Комиссии по Индийскому океану, эти страны вносят слишком малый вклад в региональные операции.

Эти страны и регион западного Индийского океана в целом по-прежнему зависят от готовности иностранных военно-морских сил Китая, Европы, Японии, Индии и США патрулировать в их водах и бороться с преступностью. Если другие страны региона не исправятся и не последуют примеру Сейшельских островов, борьба с такими морскими преступлениями, как пиратство, в ближайшем будущем останется уделом иностранных военно-морских сил, со всеми рисками, связанными с такой милитаризацией.

Какая международная поддержка необходима?

Если другие государства, такие как Кения и Маврикий, активизируют свои усилия вместе с Сейшельскими островами, они смогут начать борьбу с пиратством в своих водах. Но проблема гораздо шире, чем сомалийское пиратство. Страны в западной части Индийского океана также нуждаются в поддержке, поскольку многие проблемы региона, как уже отмечалось, все чаще связаны с Ираном. Сейшельские острова и другие малые государства не обладают достаточным дипломатическим весом или инструментами, чтобы призвать Иран помочь положить конец таким проблемам. Однако потенциально они могут выступать в качестве нейтральной площадки для дипломатических действий, в которых будут участвовать как малые региональные государства, так и более крупные державы.

Ресурсы малых государств ограничены, но это не значит, что они не могут принимать меры для решения стоящих перед ними проблем. Сейшельские острова доказали это. Пришло время и другим последовать их примеру.

Об авторах

Кристиан Бюгер – профессор международных отношений в Копенгагенском университете, автор книги "Understanding Maritime Security" (издательство Оксфордского университета, совместно с Тимом Эдмундсом). Он регулярно посещает западную часть Индийского океана.

Райан Аделин – научный сотрудник Исследовательского института мира и дипломатии имени Джеймса Р. Манчама при Сейшельском университете, бывший дипломат Министерства иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова.

Брендон Дж. Кэннон – доцент кафедры международной безопасности Халифского университета и редактор книги "Indo-Pacific Strategies" (Routledge, соавтор Кей Хаката).