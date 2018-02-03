В районе села Маасран сирийской провинции Идлиб войска Сирийской свободной армии сбили российский штурмовик Су-25.
По данным "полевых источников" телеканала самолет сбили ракетой класса "земля-воздух", - сообщает мировые СМИ со ссылкой на Sky News Arabia.
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Группировка ССА "Джайш ан-наср" обнародовала видео, на котором виден самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется.
В сети появились снимки, подтверждающие его гибель.
В кармане погибшего пилота найден документ на имя майора Романа Филлипова. Документ является представлением к государственной награде за выполнение боевых задач на территории Сирии. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team. Рапорт составлен от имени командира "смешанного авиационного полка особого назначения" подполковника Аксенова, который командовал российской авиагруппой в Сирии.
Напомним, Тиллерсон обвинил Россию в гибели людей во время химатаки в Восточной Гуте.