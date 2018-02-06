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Главная » Мир » ДТП в Абу-Даби: одновременно разбились 44 автомобиля

ДТП в Абу-Даби: одновременно разбились 44 автомобиля

ДТП в Абу-Даби: одновременно разбились 44 автомобиля
Фото: @ADPoliceHQ в Twitter

Причиной аварии стал не только туман, но нежелание автомобилистов придерживаться необходимой минимальной дистанции

06.02.18 166
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В Абу-Даби (ОАЭ) из-за сильного тумана в ДТП попали сразу 44 автомобиля, 22 человека получили травмы.

Об этом сообщает издание Khaleej Times, на которое ссылаются мировые СМИ.

Масштабное ДТП произошло на участке трассы после моста Kizad.

По словам полиции, два человека госпитализированы с серьезными травмами. Еще у двоих травмы средней тяжести, у 18 человек - ссадины и ушибы.

Причиной аварии стал не только туман, но нежелание автомобилистов придерживаться необходимой минимальной дистанции между транспортными средствами, а также превышение скорости.

Напомним, МВД наглядно показало изменения в ПДД.

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