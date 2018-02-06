Во вторник вечером, 6 февраля, в Баку прогремел сильный взрыв. После этого в столице Азербайджана вспыхнул пожар.
Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан".
Издание уточнило, что взрыв прогремел на территории радиозавода, находящегося на балансе Миноборонпрома. Причина взрыва пока остается неизвестной.
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Как рассказали свидетели происшествия, около 19:15 по местному времени небо осветила яркая вспышка, после чего раздался грохот. Над местом взрыва видны клубы черного дыма.
Что касается пострадавших, то в Министерстве здравоохранения Азербайджана сообщили, что во время инцидента никто не пострадал.
На место взрыва отправились бригады пожарных и скорой медицинской помощи.