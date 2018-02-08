В Сирии коалиция США нанесла масштабный удар по сторонникам Асада, - СМИ

В Сирии возглавляемая США коалиция нанесла мощный удар по военным Башара Асада после того, как они атаковали штаб "Сирийских демократических сил" (SDF), в котором находились американские советники. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего с журналистами на условиях анонимности, передает LB.ua.

По данным агентства, погибли около 100 человек.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", - говорится в сообщении командования.

"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ", - отмечается в заявлении.

По данным агентства, в атаке со стороны проправительственных сил Сирии были задействованы около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов.

"Мы подозреваем, что поддерживающие Асада силы пытались захватить территорию SDF, освобожденную от боевиков ИГ в сентябре 2017 года", - сказал собеседник Reuters.

Напомним, девять человек попали в больницу с проблемами дыхания после атаки на сирийский город Саракиб, во время которой была сброшена бочковая бомба, вероятно, содержавшая хлор.