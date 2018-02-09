В Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв

Пока никакой информации о жертвах не поступало

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме, расположенном по улице Репищева, 10, корпус 1.

Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, хлопком выбило стекла третьего этажа, разрушены балконы. К зданию стягиваются пожарные машины и служба скорой помощи. Пока никакой информации о жертвах ЧП не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Баку прогремел сильный взрыв

Пострадали припаркованные поблизости автомобили. По данным Mash: "Взрыв в жилом доме в Петербурге повредил 10 квартир. От мощного хлопка обрушился один из лифтов. Всего повреждены 300 квадратных метров помещений".

По некоторым данным, дом построен и заселен, а взрыв произошел в ходе проведения монтажных работ.

Напомним, в Никополе прогремел взрыв.