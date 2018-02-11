Возле места крушения пассажирского самолета обнаружили обломки второго воздушного судна. Об этом Ленте.ру сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным другого источника, этим воздушным судном был вертолет. Собеседник редакции не исключает, что он мог столкнуться с Ан-148 в воздухе.
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На месте катастрофы самолета найдены фрагменты как минимум 50 тел. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, шансов выжить у них не было.