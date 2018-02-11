На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 иностранцев не было

По предварительным данным, на борту разбившегося в Подмосковье самолета были только жители граждане РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский, передает Интерфакс.

"По первичным сведениям, все пассажиры были с востока области. Все - жители Оренбургской области", - сказал он.

Глава города Орска Андрей Одинцов подтвердил, что все пассажиры разбившегося самолета были жителями Оренбургской области.

"Аэропорт находится в городе Орске, но у нас рядом находится еще несколько городов, из которых люди прилетают именно в аэропорт города Орска, поэтому основная задача - сверить списки пассажиров, установить их адреса и найти родственников", - отметил Одинцов.

Позже власти Орска уточнили, что на борту самолета находился один житель Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

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Российское МЧС опубликовало список пассажиров самолета Ан-148.

Также в МЧС опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию, что причиной аварии могло стать столкновение самолета с вертолетом.