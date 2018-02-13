Опубликовано видео авиаудара США, повлекшего за собой массовое уничтожение российских наемников в Сирии.

Показаны кадры авиаудара ВВС США по сирийским военным и подразделениям ЧВК "Вагнер" под Дейр-эз-Зором.

Опубликовано видео удара США по сирийским подразделениям и отрядам ЧВК "Вагнер", находящимся под Дейр-эз-Зором в Сирии.

На кадрах CNN видно, как авиация уничтожает сначала танк Т-72, а затем наносит удар по артиллерийскому орудию и находящемуся около него расчету. По всей видимости, он погиб. В левом углу виден грузовик "Урал".

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании "Вагнер". По данным СМИ, количество убитых наемников компании "Вагнер" превысило 200 человек.

12 февраля российский политик Григорий Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

Издание Bloomberg 13 февраля сообщило, что более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.