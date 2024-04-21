Авиаудар по Херсонщине: глава ОГА показал последствия атаки (фото)

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы, в результате чего один жилой дом загорелся и разрушен подъезд пятиэтажки. Пострадавших среди гражданских нет.

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Утром 21 апреля российские оккупационные войска обстреляли Херсонскую область. В результате авиационного удара разрушена пятиэтажка в селе Козацкое. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня утром оккупационная армия сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт. Разрушен подъезд пятиэтажки. Также в результате "прилета" один жилой дом загорелся", — отметил Прокудин.

Он выложил фотографии разрушенного здания и уточнил, что оно располагается в селе Козацкое Новокаховской общины, Херсонской области.

Разрушенная авиабомбами пятиэтажка в селе Козацкое Фото: Александр Прокудин / Telegram

"Никто из гражданских не пострадал", — подчеркнул Прокудин.

Какие еще города подверглись атакам 21 апреля

После полудня 21 апреля российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего по меньшей мере четыре человека пострадали.

Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг снова целился по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Взрывная волна и осколки от баллистических ракет повредили частные дома. В одном из них упал потолок, во дворе другого частного поместья произошло возгорание сена.

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Кроме того, председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты 390 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов. В частности два авиационных удара враг нанес по Роботино и Малой Токмачке, четыре обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Роботино. Ракетой оккупанты ударили по Запорожью.

259 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

"Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", — отметил Федоров.

Напомним, 20 апреля российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова и область. В Волчанске в результате мино-взрывных травм погиб 83-летний мужчина. Оккупанты целились и в 9-этажку. Разрушен третий подъезд здания.

В этот же день Палата представителей поддержала законопроект, которым предусмотрены различные виды помощи Украине на сумму более 60 млрд долл. Эти средства Украина получит на условиях займа.