Авіаудар по Херсонщині: голова ОВА показав наслідки атаки (фото)

Окупанти скинули дві керовані авіабомби, унаслідок чого один житловий будинок загорівся та зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Постраждалих серед цивільних немає.

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Уранці 21 квітня російські окупаційні війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок авіаційного удару зруйновано п'ятиповерхівку в селі Козацьке. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні зранку окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки. Також унаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся", — зазначив Прокудін.

Він виклав світлини зруйнованої будівлі й уточнив, що вона розташовується в селі Козацьке Новокаховської громади, Херсонської області.

Зруйнована авіабомбами п'ятиповерхівка в селі Козацьке Фото: Олександр Прокудін / Telegram

"Ніхто з цивільних не постраждав", — наголосив Прокудін.

Які ще міста зазнали атак 21 квітня

Після полудня 21 квітня російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Одещині, унаслідок чого щонайменше четверо людей постраждало.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог знову цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Вибухова хвиля й уламки від балістичних ракет пошкодили приватні будинки. В одному з них упала стеля, на подвір'ї іншої приватної ділянки сталося займання сіна.

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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що впродовж доби окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Зокрема, два авіаційні удари ворог завдав по Роботиному та Малій Токмачці, чотири обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине. Ракетою окупанти вдарили по Запоріжжю.

259 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 20 квітня російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова й область. У Вовчанську внаслідок міно-вибухових травм загинув 83-річний чоловік. Окупанти поцілили й у 9-поверхівку. Зруйновано третій підʼїзд споруди.

У цей же день Палата представників підтримала законопроєкт, яким передбачені різні види допомоги Україні на суму понад 60 млрд дол. Ці кошти Україна отримає на умовах позики.