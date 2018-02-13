Шульц заявил об уходе с должности главы немецких социал-демократов

Мартин Шульц вечером 13 февраля объявил о своем уходе с поста председателя Социал-демократической партии Германии. Об этом он сказал журналистам после заседания руководства партии в Берлине, передает Укринформ.

"Я ухожу с поста председателя немедленно", - заявил Шульц, который возглавлял партию чуть менее года.

Он отметил, что ему нравилось выполнять эту работу. Однако, СДПГ срочно нуждается в кадровом обновлении, сказал политик и выразил надежду, что своим решением внесет вклад в то, чтобы прекратить дебаты по поводу персоналий внутри партии и приступить наконец к вопросам формирования правительства.

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Шульц назвал подписанный с христианским блоком коалиционный договор хорошим, подчеркнув, что "эсдеки" добились в ходе переговоров успеха и 70% документа отражают политику социал-демократов.

Следующим председателем СДПГ станет, скорее всего, Андрея Налес, ее кандидатуру внес сам Шульц. Решение будет принято на внеочередном съезде 22 апреля.