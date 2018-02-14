Турции будет трудно интегрировать российские С-400 в систему НАТО, – Столтенберг

Турции будет сложно интегрировать российские зенитные ракетные системы С-400 в систему противовоздушной системы НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

По его словам, 14 февраля во время министерской встречи Альянса обсуждали противовоздушную оборону Турции и говорили о том, что НАТО укрепляет ее за счет размещения своих батарей Patriot.

"Мы обсудили ситуацию с приобретением комплекса С-400, но большая часть времени как раз была посвящена обсуждению системы ПВО Турции и прогресса в заключении соглашения с итальянско-французским консорциумом Eurosam по закупке этих систем у союзников. Они подписали меморандум о взаимопонимании и начали работу", - сказал Столтенберг.

"Конечно, каждое государство само принимает решение, какую систему ПВО покупать. Но для НАТО важно, чтобы потом она была интегрирована в систему ПВО Альянса и очевидно, что Eurosam просто интегрировать, в то время как по С-400 не было никаких запросов и ее будет сложнее интегрировать", - отметил он.

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Напомним, в сентябре 2017 года президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток.

В НАТО предупредили Турцию в связи с покупкой российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к последствиям.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.