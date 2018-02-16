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Главная » Мир » В США предъявили обвинения 13 россиянам по вмешательству в американские выборы

В США предъявили обвинения 13 россиянам по вмешательству в американские выборы

В США предъявили обвинения 13 россиянам по вмешательству в американские выборы
Фото: flickr.com/photos/steveboneham

Среди обвиняемых - Агентство интернет-исследований, известное как "фабрика троллей"

16.02.18 117
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В рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента США предъявлены обвинения 13 российским гражданам. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства юстиции США, передает Медуза.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают человеком, близким к президенту России, и называют "поваром Путина".

Пригожина связывают с компанией "Агентство интернет-исследований" — "фабрикой троллей", сотрудники которой пишут платные комментарии в поддержку российской власти.

"Агентство интернет-исследований", а также компания Пригожина "Конкорд" упоминаются в документах Минюста США.

13 россиян обвиняют в заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Двум фигурантам дела также предъявлено обвинение в банковском мошенничестве. Четверых обвиняют в несанкционированном использовании личных данных других людей.

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