Во Франции призывают к общенациональной забастовке против реформ Макрона

Работники французской железной дороги призывают всех работников государственного сектора к общенациональной забастовке для выражения протеста против реформ президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Укринформ.

Дата проведения протеста совпадает с известным из истории страны "красным маем", когда 50 лет назад забастовка, начавшаяся со студенческих протестов, привела к почти полной остановке экономики.

"22 марта работники железнодорожного транспорта организуют национальный день протеста и будут защищать государственную сферу предоставления услуг, свои рабочие места и свой статус", - сказал лидер наибольшего в стране профсоюза общественного сектора CGT Филипп Мартинес.

Железнодорожники призывают приобщиться к забастовке представителей всего государственного сектора. Они намерены протестовать в первую очередь против того, что президент Макрон хочет сократить 120 тысяч рабочих мест в государственном секторе в течение своего пятилетнего срока.

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Напомним, недавно во Франции произошла массовая забастовка работников тюрем, потом к ним присоединились и сами заключенные.