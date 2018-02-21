В рамках масштабной операции Европола против незаконного оборота культурных ценностей было изъято более 41 тыс. ценных артефактов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Европола.

В операции "Афина" приняли участие сотрудники таможен и полиции из 81 страны. Операция проходила в октябре-декабре 2017 года и предусматривала усиление проверок аэропортов, портов, таможенных пунктов, аукционов и интернет-продаж.

В рамках операции были изъяты картины, скульптуры, музыкальные инструменты, мебель и оружие разных эпох. По результатам операции открыты 200 уголовных дел, арестованы 53 подозреваемых.

Только в одной Испании полиция изъяла более 2000 значимых для культурного наследия предметов, которые пытались нелегально продать. Большинство из них - это монеты времен Римской империи и археологические изделия из керамики, металла и камня.

Также были изъяты различные изделия из слоновой кости, включая изображение Христа стоимостью 6 тыс. евро.

Фото: europol.europa.eu