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Главная » Мир » Журналисты узнали, во сколько обойдется Германии Северный поток-2

Журналисты узнали, во сколько обойдется Германии Северный поток-2

Журналисты узнали, во сколько обойдется Германии Северный поток-2
Getty Images

На немецком рынке в конечном счете будет оставаться лишь около пятой части газа

25.02.18 659
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Газопровод "Северный поток-2" увеличит финансовую нагрузку на потребителей в Германии. Об этом пишет немецкий Spiegel со ссылкой на правительственные документы, имеющиеся в его распоряжении, передает Укринформ.

"Запланированный газопровод Nord Stream-2 приведет к увеличению расходов в Германии… Федеративная республика должна будет вложить почти 2,7 млрд евро в строительство ответвления газопровода, который будет распределять российский газ в Германии и далее на Чехию", – говорится в статье.

Часть этой стоимости ляжет на плечи конечных пользователей, то есть немецких потребителей, хотя затраты первоначально должны будут взять на себя оптовики, которые будут использовать новый трубопровод, предполагает автор.

Spiegel напоминает, что Nord Stream-2 должен увеличить поставки газа из России в ЕС. Новый трубопровод с годовой пропускной способностью в 55 млрд кубометров сооружается российским Газпромом и несколькими европейскими компаниями. Издание отмечает, что лишь около пятой части газа, вероятно, будет оставаться на немецком рынке в конечном счете.

Федеральное агентство по сетям, которое осуществляет надзор за строительством инфраструктуры, эту информацию не комментирует.

Ранее сообщалось, что проект вызывает ожесточенные споры в ЕС. Наибольшими его критиками являются восточно-европейские страны, Германия же активно лоббирует проект. В конце января северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала свое согласие на строительство участка спорного газопровода по дну Балтийского моря. В середине декабря прошлого года Горное управление Штральзунда уже дало частичное разрешение на строительство трассы в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии. Для окончательного разрешения на строительство со стороны ФРГ необходимо еще согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен пройти предполагаемый газопровод.

Газпром, проектом которого является "Северный поток-2", заявил о намерении начать строительство уже весной 2018 года. Согласно планам, к концу 2019 года первый российский газ может пойти по трубопроводу в Германию. Трубопроводная система Nord Stream-2 состоит из двух параллельных секций трубопровода диаметром 1,2 метра, пропускной способностью около 27,5 млрд кубометров в год каждая.

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