Впервые трансгендер подписал контракт на службу в армии США

К курсу молодого бойца военнослужащий еще не приступил

В США впервые контракт на службу в вооруженных силах официально подписал человек, который сменил пол. Об этом рассказал представитель Пентагона Дэвид Истберн, передает LIGA.net со ссылкой на Reuters.

Первый трансгендер подписал контракт с американской армией, после того, как в конце 2017 года федеральный суд постановил, что военным придется открыто принимать трансгендеров.

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Трансгендер еще не приступал к курсу молодого бойца, после которого начинается служба в армейских подразделениях.

В ведомстве отметили, что чиновники не знают, сколько трансгендеров начали зачисляться с 1 января, но это первый случай, когда официально был подписан контракт на вступление в армию.

Ранее на обложке немецкого Playboy впервые появилась модель-трансгендер.