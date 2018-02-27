Впервые трансгендер подписал контракт на службу в армии США

В США впервые контракт на службу в вооруженных силах официально подписал человек, который сменил пол. Об этом рассказал представитель Пентагона Дэвид Истберн, передает LIGA.net со ссылкой на Reuters.
Первый трансгендер подписал контракт с американской армией, после того, как в конце 2017 года федеральный суд постановил, что военным придется открыто принимать трансгендеров.
Трансгендер еще не приступал к курсу молодого бойца, после которого начинается служба в армейских подразделениях.
В ведомстве отметили, что чиновники не знают, сколько трансгендеров начали зачисляться с 1 января, но это первый случай, когда официально был подписан контракт на вступление в армию.
Ранее на обложке немецкого Playboy впервые появилась модель-трансгендер.