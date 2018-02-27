Трамп назвал ВТО "катастрофой"

Президент США назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) "катастрофой". Об этом сообщает Голос Америки.
По мнению американского президента, ВТО делает успешный бизнес почти невозможным для США.
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Касаясь вопроса о развитии американской металлургии, Трамп отметил, что если для возвращения сталелитейной промышленности на родину в США необходимы соответствующие тарифы, то необходимо предпринять шаги в этом направлении.
Ранее генеральный директор ВТО Роберто Азеведо заявил, что блокирование администрацией президента США Дональда Трампа назначения новых судей для рассмотрения международных споров ВТО рискует подорвать мировую торговую систему.